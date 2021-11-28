أوميكرون كابوس العالم الجديد |هل ينقذ تعليق الرحلات الجوية الدول من الكارثة؟

أصابت العديد من دول العالم حالة من الإحباط، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، بدولة جنوب إفريقيا، أطلق عليه مسمى "أوميكرون"، صنفته على أنه يدعو "للقلق" وإن اللقاحات المستخدمة لمواجهة المتحورات المختلفة من كورونا قد لا تكون فعالة.

حالة الإحباط التي انتابت العالم، سببها سرعة انتشار المتحور الجديد، وخطورته، وهو ما قد يهدد بالعودة إلى الإغلاق مرة أخرى كما حدث في عام 2020، الأمر الذي كبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، بعد تعطل حركة التجارة بين الدول نتيجة التفشي الكبير لـ فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار قررت مجموعة كبيرة من دول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا والحد من خطورتها خاصة بعد ظهور عدد من الإصابات بها، وكانت أولى هذه الدول "بريطانيا"، التي أعلنت تسجيل إصابتين بـ متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وكلا الحالتين مرتبطتين بوافدين من جنوب إفريقيا.

فحص إلزامي للقادمين

وفي تصريح صادم جديد عن المتحور الجديد، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن هناك فرصة جيدة في مقاومة المتحور الجديد للقاحات، وأكمل: "هناك فرصة معقولة في وجود درجة ما من مقاومة اللقاحات بالنسبة لهذه السلالة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أي شخص يصل إلى إنجلترا سوف يخضع لإجراء اختبار "بي سي آر" إلزاميا، أو أن يعزل نفسه حتى يقدم نتيجة اختبار سلبية.

وتابع: "إذا ظهرت نتيجة الاختبار إيجابية لـ متحور أوميكرون، فسيتعين على المخالطين له عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بغض النظر عن وضع التطعيم الخاص بهم، إضافة إلى أن وضع الكمامات في المتاجر وفي وسائل النقل العام سيكون إلزاميا مرة أخرى، وأنه سيتم تسريع برنامج التطعيم، دون التطرق لتفاصيل".

حظر دخول جميع الأجانب

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه سوف يحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل في إجراء احترازي، تخوفا من انتشار سلالة أوميكرون الجديدة، كاشفا "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل محظور باستثناء الحالات التى توافق عليها لجنة خاصة"، وذلك يتم تنفيذه من مساء الأحد ويستمر حتى 14 يوما.

وصرحت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد لمصادر إعلامية "فرضيات عملنا هي أن السلالة موجود بالفعل في كل بلد تقريبا، واللقاح فعال، بالرغم من أننا لا نعرف بعد إلى أي مدى"، وتم الجمعة فرض حظر الدول على دخول الأجانب القادمين من معظم الدول الأفريقية، وأوضح البيان أنه سوف يتم استخدام تقنية الهاتف الخاصة بجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، لتحديد أماكن حاملي السلالة الجديدة من الحد من انتقاله للآخرين.

تعليق مؤقت للرحلات الجوية

وأعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء اتفقت على تعليق مؤقت للسفر إلى جنوب أفريقيا بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" هناك.

وقالت سلوفينيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، إن لجنة من خبراء الصحة من جميع الدول السبع والعشرين الأعضاء "اتفقت على الحاجة إلى فرض قيد مؤقت على جميع السفر إلى الاتحاد الأوروبي من الجنوب الأفريقي".

وقرر الاتحاد الأوروبي، تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية هي "بوتسوانا، إيستواني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي".

المملكة تحظر 7 دول أفريقية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية في إطار محاولة منع انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الأحد.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، إن المملكة قررت تعليق الرحلات القادمة من مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

ومنعت السعودية الدخول للمسافرين (غير المواطنين) القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المذكورة باستثناء من قضى 14 يوما في دولة غير تلك الدول يُسمح الدخول منها إلى السعودية، حسب البروتوكولات الصحية المطبقة.

وسيُطبق الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام على من يُسمح لهم بالدخول من هذه الدول، بما في ذلك المواطنين السعوديين، وفقا لما ذكره المصدر.

وألزمت الداخلية السعودية كل من دخل إلى المملكة من تلك الدول ابتداء من 1 نوفمبر أو مر بها، أن يحمل نتيجة فحص "PCR" سلبية أجراه بعد وصوله إلى الأراضي السعودية.

وكانت قد اتخذت المملكة إجراء مماثلا قبل 24 ساعة، إذ علقت الرحلات والدخول من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوبي وليسوتو وإسواتيني بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

قرار التعليق غير مبرر

من جانبه، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو فاهلا الجمعة، إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد قد يكون "أكثر عدوى".

ولفت وزير الصحة في جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".

وأضاف الوزير، أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، في حين أن قرارات منع السفر تناقض أعراف ومعايير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن جنوب إفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، تعدّ الأكثر تضرراً في القارة "كوفيد-19" مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.

متحور جنوب إفريقيا الجديد

وفجر علماء مفاجأة صادمة وأعلنوا الخميس، اكتشاف متحورة جديدة من "كوفيد-19" في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، وفق "فرانس برس".

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحفي: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

ويطلق على المتحور اسم "B.1.1.529" وأطلقت عليه منظمة الصحة العالمية الجمعة، اسم "أوميكرون"

كما أنه تعرض إلى طفرات شديدة بشكل كبير، وقال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، إن هناك "مجموعة غير عادية من الطفرات" وأن السلالة الجديدة "مختلفة تماما" عن المتحورات الأخرى التي انتشرت.

وأضاف: "لقد فاجأنا هذا المتحور، فقد حقق قفزة كبيرة في التطور [و] طفرات أكثر بكثير من التي توقعناها".

وفي إفادة إعلامية، قال دي أوليفيرا، إن هناك 50 طفرة إجمالية وأكثر من 30 على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس، وهو الهدف لمعظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى خلايا الجسم.

وبالنسبة لنطاق ارتباط المستقبلات، أشار: "الجزء من الفيروس الذي يقوم بالاتصال الأول بـ خلايا أجسامنا" فإنه يحتوي على 10 طفرات مقارنة بـ طفرتين فقط في متحور دلتا الذي اجتاح العالم.

ومن المحتمل أن يكون هذا المستوى من الطفرات ناتجا عن مريض واحد لم يكن قادرا على التغلب على الفيروس.

ولا يعني حدوث الكثير من الطفرات بالضرورة أمرا سيئا، فمن المهم هنا معرفة ما تفعله هذه الطفرات بالفعل.

لكن القلق يكمن في أن هذا الفيروس أصبح الآن مختلفا جذريا عن الأصلي الذي ظهر في ووهان في الصين، وهذا يعني أن اللقاحات، التي صممت باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعالة.

وشوهدت بعض الطفرات في متحورات أخرى، ما يعطي فكرة عن دورها المحتمل في تطور هذا المتحور.

على سبيل المثال، يبدو أن متحور "N501Y" يسهل انتشار فيروس كورونا، وهناك أنواع أخرى تجعل من الصعب على الأجسام المضادة التعرف على الفيروس وقد تجعل اللقاحات أقل فعالية، ولكن هناك أنواعا أخرى جديدة تماما.