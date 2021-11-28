بيتر ميمي: كريم عبد العزيز كلمني وقالي هعمل معاك الاختيار٢

قال المخرج بيتر ميمي، إنه رشح أحمد مكي لتقديم دور يوسف الرفاعي ، ووافق الممثل على الفور لرغبته للخروج من عباءة الكوميديا ، وهو ما جعله يؤجل التحضير للجزء الجديد من مسلسل الكبير.

واستطرد بيتر ميمي: "حاولت إثناء أحمد مكي عن المشاركة في الاختيار لخطورة العمل والظروف التي يقدم عليها لكنه تمسك بالمشاركة".

وكشف بيتر ميمي، أن الفنان كريم عبد العزيز هو من رشح نفسه للمشاركة في الاختيار ٢، قائلا: " ده مشروع بتاع البلد وأنا اللي هعمل معاك الاختيار ٢".

ويعقد مساء اليوم، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما يدير الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.