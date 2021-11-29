عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

صدى البلد

ورد سؤال غريب عبر صفحة الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي على الفيسبوك حيث سأل رجل الدكتور عن حكم طلاق زوجته بسبب اكتشافه خطوطا بجسم زوجته.

رد الدكتور مبروك عطية 

لقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا غريبا يقول صاحبه: “تزوجت امرأة جميلة وبعد الزواج اكتشفت أن جسمها فيه خطوط فطلقتها.. فما الحكم؟”.

 

وأجاب مبروك عطية عن السؤال ساخرا: “يعنى هي عرفت تحافظ على الخطوط داخل جسمها ومعرفتش تحافظ عليه على وشها إيه الكلام الأوفر ده، أنت بتكلم واحد ساقط إعدادية”.

حكم الطلاق 

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إن الطلاق يكون حراما لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيئا تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.

وأضاف « عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حراما، لكنه مشروع مع الكره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد الدكتور مبروك عطيه من خلال الفيديوجراف التالي.

الدكتور مبروك عطية خطوط مبروك عطية مبروك عطيه

ترشيحاتنا

هل يجوز مقاطعة زوجة الأخ بسبب افتعالها للمشاكل .. داعية يجيب

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

لمنافسة فورد برونكو.. جنرال موتورز تطرح جي إم سي تيرين 2025 للطرق الوعرة

كيف تحولت حياة كريمة إلى مشروع ضخم؟ مدير مركزية المبادرة يوضح |فيديو

السيسي: الحضور الكبير في معرض "إيديكس 2021" يعكس حجم وقدرة الشركات المشاركة

عدم احترام.. ميدو يفتح النار على الفيفا بسبب مواعيد كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

الأوقاف : فتح ضريح الحسين فترة المولد شائعة للضغط على الوزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

فيديو

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ