فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

ورد سؤال غريب عبر صفحة الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي على الفيسبوك حيث سأل رجل الدكتور عن حكم طلاق زوجته بسبب اكتشافه خطوطا بجسم زوجته.

رد الدكتور مبروك عطية

لقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا غريبا يقول صاحبه: “تزوجت امرأة جميلة وبعد الزواج اكتشفت أن جسمها فيه خطوط فطلقتها.. فما الحكم؟”.

وأجاب مبروك عطية عن السؤال ساخرا: “يعنى هي عرفت تحافظ على الخطوط داخل جسمها ومعرفتش تحافظ عليه على وشها إيه الكلام الأوفر ده، أنت بتكلم واحد ساقط إعدادية”.

حكم الطلاق

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق يكون حراما لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيئا تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.

وأضاف « عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حراما، لكنه مشروع مع الكره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد الدكتور مبروك عطيه من خلال الفيديوجراف التالي.