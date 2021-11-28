حسين لبيب وطاهر أبو بوزيد وشيكابالا يشاركون في عزاء جلال إبراهيم

حضر حسين لبيب، رئيس الزمالك السابق، وطاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، والمستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس النواب، وعدد من نجوم الرياضة، عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق، ووالد المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادي.



ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.



يذكر أن عمل جلال إبراهيم بسلك القضاء مستشارًا وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، ثم تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.

ويشغل أحمد نجل جلال إبراهيم حاليا منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ليكمل مسيرة والده في قيادة القلعة البيضاء.

وفي 2 من أغسطس عام 2011، قرر جلال إبراهيم، تقديم استقالته من الزمالك ليكون آخر يوم له داخل القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الكثيرة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وتعد أزمة تذاكر مباراة القمة التي لعبت يوم 30 ديسمبر 2010 ، شاهدة على موقف جلال إبراهيم رئيس الزمالك المؤقت تجاه ناديه حيث تقدم بشكوى لاتحاد الكرة آنذاك للحصول على حق جماهير الزمالك في تذاكر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي .

وحصل نادي الزمالك على العديد من البطولات خلال فترة تولي المستشار جلال إبراهيم فى الفترة من 1992 الى 1996 ،أهمها - بطولة الدوري سنة 1992 -1993 ولقب السوبر الافريقي الشهير عام 1994 ، كما حصل على لقب دوري أبطال افريقيا عام 1993.