عاجل
نائب رئيس جامعة إيست لندن للتعليم عن العاصمة الإدارية: تصميمها رائع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظم الملتقى التوظيفي… اليوم أحمد ناجي : أرفض العمل في الزمالك.. واستبعاد أبو جبل من المنتخب قرار ليس فنيا جدل بسبب الضبطية القضائية بإعلام النواب.. هاني شاكر : عندما يكون فيديو على يوتيوب لأغاني فيها أشياء سيئة أو مخلة وبعضها " زبالة " ماذا نفعل كنقابة.. "وصلنا إلى مرحلة صعبة” حبس سيدتين و 5 أخرين لاتهامهم باختطاف سيدة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تختتم دورة تدريب المدربين TOT.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: "تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشريةHRM" وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

txt

أخبار التعليم|القومي للبحوث وروتاري والبناء يقيمون معرضًا خيريًا لدعم مبادرة "حياة كريمة".. اليوم بدء فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر بحقوق عين شمس

txt

جامعة حلوان تواصل عقد دورات تدريبية عن إدارة الموارد البشرية

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان "تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان "إدارة الموارد البشرية" تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، و استقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي ، و معايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية.

ويشرف على تقديم وتنفيذ هذه الدورات الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية، تعقد فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ بمدرج ٨ أ بالحرم الجامعى بعين حلوان.

جدير بالذكر أنه تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتم الحضور إلى المقر في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عمرو محمد سامي، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء.

برامج التنمية البشرية جامعة حلوان رعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية التنمية البشرية

ترشيحاتنا

الصين تعيد الإغلاق من جديد بمناطق في الشمال بسبب كورونا

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 29- 11- 2021

هل يجوز صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟.. الإفتاء ترد

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

بمشاركة الأهلي .. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

من أجل كتابة تاريخ جديد لمصر وسط الكبار.. فرص محمد صلاح في الفوز بـ الكرة الذهبية 2021 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ