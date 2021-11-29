أجواء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس.. عميدة بنات عين شمس : علي الطالبات اختيار المرشحين بناء على قدرة المرشح لتقديم الخدمات..اثار عين شمس الانتتخابات تتم في أجواء من الديمقراطية

أجواء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس

آثار عين شمس: انتخابات اتحاد الطلاب تتم في أجواء ديمقراطية

عميدة بنات عين شمس : علي الطالبات اختيار المرشحين بناء على قدرة المرشح لتقديم الخدمات



قال الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الآثار جامعة عين شمس، إن الانتخابات الطلابية بكلية الآثار تُعقد لأول مرة منذ إنشاء الكلية.

وأوضح “طنطاوي”، أن الاستحقاق الانتخابي يتم في أجواء ديمقراطية، مع اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحث وكيل الطلية، الطلاب، على المشاركة الإيجابية في انتخاب من يمثلهم باتحاد الطلاب بكل حرية وشفافية، وخاصة أنها تجربتهم الأولى بعد انشاء كلية الآثار.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية بجامعة عين شمس تجري تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

وقد تقدم للترشح للانتخابات منذ اليوم الأول ٨٤٥ طالب وطالبة في جميع الكليات وبعد تقدم الطلاب بالطعون وفحصها تم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات فى الاربعاء الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى و قام الطلاب والطالبات بعمل الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر لتبدأ اليوم الجولة الأولى للانتخابات ، على أن تجرى غداً انتخابات الإعادة. ويستمر جدول الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي.

اكدت الدكتورة اميرة يوسف عميد كليه البنات جامعه عين شمس على اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا لافتا إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية باتحاد الطلاب بالكليه متابعتها لتتمكن الطالبات من اختيار ممثليهم بإرادة حرة و ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية بشفافية و ديمقراطية و المنافسة الشريفة بين الطالبات لتوفير بيئة تنافسية عادلة .

واضافت أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بكليه البنات تتشكل من الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيساً للجنة.



دعت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكليه البنات الطالبات بالمشاركة الفعالة لأنها جزء من إعداد الشخصية و تكريس مفهوم المشاركة الديمقراطية و ان يكون الاختيار للمرشحين بناء على قدرة المرشح على تقديم الخدمات والأنشطة الطلابية بافكار جديدة و مبتكرة ، و ضرورة إخضاع عملية الانتخابات لمعايير عقلانية .

ومن المقرر أن تكون جولة الاعادة غدا الاثنين وفقا للجدول الزمني المعلن . ثم تقام انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم يوم ٣٠ نوفمبر وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه يوم ١ ديسمبر .على أن تنتهى الانتخابات الطلابية انتخاب أمناء اللجان و مساعديهم و رئيس الاتحاد يوم ٢٠٢١/١٢/٢.

.تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب سير العملية الانتخابية بكلية العلوم، وذلك في إطار جولاته لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

كانت الانتخابات الطلابية “الجولة الأولي” انطلقت صباح اليوم بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ورافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم و الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية للشئون التعليم والطلاب و الدكتورة أماني سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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وأكد د عبد الفتاح سعود أن الانتخابات تتم في جو من الشفافية والنزاهة مما يتيح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت واضعين في الاعتبار اتخاذ إجراءات احترازية مشددة ، لافتا إلي أن الانتخابات تجرى في أربع كليات هي العلوم والالسن والبنات، والآثار ،أما باقي الكليات فانتهت الانتخابات بها بالتعيين أو بالتزكية .

وأضاف أن الانتخابات الطلابية تسير بصورة تليق باسم ومكانة جامعة عين شمس وطلابها المتميزين، وان النتائج سوف يتم إعلانها أولاً بأول وبشفافية تامة وفقا لما تقره اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة و وزارة التعليم العالي .

يذكر أن الانتخابات الطلابية تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وعضوية كل من د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب ود. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.