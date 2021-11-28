"شباب كفر الشيخ" تختتم التدريب الميداني لطلاب الآداب.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لقاءً ختامياً للتدريب الميداني لطلاب كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الذى تناول دور المديرية فى بناء الشباب والطلائع بدنياً وفكرياً بتقديم البرامج الرياضية المتنوعة لتنمية مواهبهم فى مختلف اللعبات وصناعة الأبطال الرياضيين و بنفس الاهتمام تسعى دائماً لتقديم البرامج التثقيفية ، تنمية الوعى المجتمعي ، البرامج التطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التى تخدم الجانب الهام لبناء الفكر الإنساني ، مشيراً إلى أن الملعب مضمار تحكمه قوانين اللعبة فى ظاهره بينما هو نموذج مصغر للمجتمع بشرائحه بخلقيات وسلوك أفراده.

وأضاف أن التدريب الميداني بالمديرية إنما يهدف فى أساسه إكساب الطلاب والطالبات المعرفة والخبرة الكافية عن طبيعة عمل مؤسسة الشباب والرياضة و دور مراكز الشباب في تقديم الفرص أمام النشء و الشباب لتنمية مواهبهم المتنوعة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة رياضية كانت أو تثقيفية ، فنية ، تدريبية بالإضافة إلى إسهاماتها فى مجال الخدمة المجتمعية ، التعرف على دور اخصائي الشباب بالمؤسسة و حضور الفاعليات في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة الشباب والرياضة، وتأهيل الكوادر الشبابية المدربة صاحبة الخبرة على أرض الواقع.

ينفذ البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة و الدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب، و بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب

من جانبه، أكد الدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية تطمح دائما تحقيق التميز والريادة فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسهام فى بناء مجتمع المعرفة وذلك من خلال تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة على مستوى الجمهورية ، واستكمال لتحقيق ذلك التميز وأعلى درجات الجودة فى مجالى القدرة التنافسية والفاعلية التعليمية يطبق التدريب العملي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

تابع تنفيذ التدريب من كلية الآداب الدكتورة همت بسيوني، رئيس قسم الاجتماع، والدكتور ياسر سليمان، أستاذ علم الاجتماع، وأميمة السيد مشرف التدريب.

وجدير بالذكر أن التدريب بمديرية الشباب والرياضة بدأ فى نهاية أكتوبر تنفيذ المدربين رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

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