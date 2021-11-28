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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة تفقدية بالأحياء.. محافظ كفر الشيخ يوجه بتيسير الإجراءات الخدمية ..صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحياء والشوارع الجاري تطويرها بغرب وشرق عاصمة المحافظة، إضافة إلى تفقد أعمال التأهيل وتبطين الترع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي تشهدها بعدد من الشوارع منها طريق الموقف القديم، وشارع الجمهورية، وميدان الـ47 "شرق المدينة"، وشارع السلع الغذائية وشارع جيهان، ورفع إشغالات أمام مقهى تعدى الشارع العمومي، مما أعاق حركة المواطنين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ تبطين ترعة الشكرية ابتداءً من شارع صبري القاضي حتى طريق محلة موسى، كما زار المركز التكنولوجى بمجلس مدينة كفر الشيخ، واطلع على سير العمل بالمركز، ومدى استجابة العاملين به للمواطنين. 

ووجه بسرعة تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، في أقل وقت ممكن من خلال شباك واحد، مؤكداً أن المركز التكنولوجية ساهمت في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق بفصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات للتسهيل والتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية ،وتعظيم موارد الدولة ،والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كفر الشيخ الكهرباء المواطنين محافظ كفر الشيخ الشوارع الخدمات جمال نور الدين أعمال التطوير

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