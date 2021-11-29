علي الحجار يطرب أهالي الفيوم في ثان حفلات مهرجان الصعيد.. صور

أحيا المطرب الكبير علي الحجار حفله الثاني ضمن جولته الغنائية "مهرجان الصعيد" الذي وذلك بمحافظة الفيوم وحضور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وعدد من قيادات المحافظة.



وقدم الحجار عدد كبير من أغانيه الطربية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها على قد ما حبينا الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشتري، مسألة مبدأ، عارفة، أنت المدد، زي الهوي، جفنه علم الغزل، هنا القاهرة وبوابة الحلواني .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



حفلات مهرجان الصعيد تقيمها ادارة نوادي و ضباط القوات المسلحه تحت قيادة اللواء إركان حرب حسام نجيده ب ٥ محافظات على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنظيم المنتج وليد منصور ومن المقرر ان يحي الحجار الحفلات القادمة في محافظات المنيا وبني سوسف واسيوط.

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