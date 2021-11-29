الجارديان: وزراء صحة دول مجموعة السبع يعقدون اجتماعًا طارئًا حول متغير أوميكرون

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الاثنين، أن وزراء صحة دول مجموعة السبع الصناعية من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا طارئًا حول متغير "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.



وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المتغير الجديد ينتشر حاليا في جميع أنحاء العالم ويفرض إغلاق الحدود حيث يتسابق الخبراء لتحديد مستوى التهديد الذي تشكله السلالة الجديدة.

من جانبها، دعت بريطانيا رئيسة مجموعة السبع إلى الاجتماع وهي من بين عدد متزايد من الدول التي اكتشفت حالات الإصابة بالنوع الجديد شديد التحور.



وتضم دول مجموعة السبع فرنسا واليابان والولايات المتحدة ومن المقرر أن يتفق الجميع على تنسيق الجهود لمكافحة تفشي المتحور أوميكرون خلال الاجتماع المحتمل عقده عبر الإنترنت.