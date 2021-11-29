دراسة توضح أهم المعلومات حول متحور أوميكرون.. تفاصيل

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة جديدة من فيروس كورونا، المنتشرة في جنوب إفريقيا ، على أنها "متغير مثير للقلق".

وتسمى هذه السلالة أوميكرون، وتشير الدلائل الأولية إلى أن هذا المتغير قد يكون أكثر عدوى من متغير دلتا شديد العدوى، قد تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية في الحماية ضدها.

كما تشير العلامات المبكرة من مختبرات التشخيص إلى أن متحور فيروس كورونا قد انتشر بسرعة في غوتنغ، وبدأ في جنوب أفريقيا، وربما يكون موجودًا بالفعل في المقاطعات الثماني الأخرى في جنوب إفريقيا.

وتضاعف معدل الإصابة اليومي في جنوب إفريقيا تقريبًا يوم الخميس إلى 2465، وقال جافيد: "نشعر بالقلق من أن هذا البديل الجديد قد يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة".

وفقًا لجافيد ، وزير الصحة البريطاني ، يبدو أن هذا البديل أكثر قابلية للانتقال من دلتا ، وقد تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية في مكافحته.

كما يعتبر المتغير B.1.1.529 مصدر قلق كبير ، لأنه يكشف عن معدل طفرة مرتفع بشكل استثنائي، وتم اكتشافه في العديد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك ، تم اكتشاف متغير بيتا ووصفه بأنه غير مستقر للغاية ويحتمل أن يكون خطيرًا .

وبالقاء نظرة على ملف تعريف الطفرة للمتغير الجديد ، خلص NGS-SA إلى أن B.1.1.529 لديه مجموعة غير عادية من الطفرات ، بما في ذلك 30 الموجودة في المنطقة التي تشفر بروتين سبايك ، المسؤول عن الفيروس دخول الخلايا البشرية .

المصدر boldsky