إقبال متوسط على لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجولة الإعادة بجامعة حلوان.. صور

تتابع كليات جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، اليوم جولة الاعادة من انتخابات اتحاد الطلاب وسط اجرئات احترازية من فيروس كورونا .

و قد تمت الانتخابات امس في 7 كليات من كليات جامعة حلوان وهم ( الفنون الجميلة - التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الطب - هندسة حلوان - هندسة المطربة - التربية الفنية)، ولم يكتمل النصاب و تتم اليوم جولة الاعادة بنفس الكليات على ان يتم الفرز اعلان نتائج الانتخابات مساء اليوم استعدادا لتنصيب امناء اللجان و رؤساء الاتحاد بالكليات ابتداء من غد.

وتشهد كليات جامعة حلوان اليوم اقبال متوسط على لجان الانتخابات ب ٧ كليات بالجامعة ، وسط تطبيق للاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين .

وقد شنت الاسر الطلابية حملة لتوعية الطلاب باهمية الاتحادات الطلابية و دورها فى ايصال صوت الطلاب للمسؤلين و تلبية احتياجاتهم .

هذا وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:

كلية الفنون الجميلة 71، التجارة وإدارة الأعمال 55، الآداب 32، الطب 33، هندسة حلوان 56، هندسة المطرية 69، التربية الفنية 50.

ومن المقرر ان تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .