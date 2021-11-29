أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:

* يجب تطوير البنية الأساسية بما يتواكب مع التحول الرقمي في كافة الخدمات

* تطوير "البنية الفوقية" ضروري لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية

* أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبي لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وأكد أبو العينين، أن القانون في غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم.

وتابع وكيل مجلس النواب: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها "الموبايل" والذي يتم استخدامه في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات، مؤكدا أن هذه الخدمات تمثل التطور العلمي والتقني.

وأشار أبو العينين، إلى أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات، كذلك الحوافز الخاصة بها وكيفية تقديمها.

وأعلن وكيل مجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه أعضاء المجلس بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية، قائلا: اتفق مع الزملاء على أهمية البنية ولكن "البنية الفوقية" لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية.

وشدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي.