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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأمر القضاء.. معادلة شهادة دكتوراة في نظم المعلومات من إنجلترا بنظيرتها المصرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام ٢٠٠٨ ، والمتضمن رفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها باحث من جامعة ميدلسيكس بانجلترا بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات، وألزمت المحكمة الجامعة ، بمعادلة شهادة الباحث بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك .

وثبت للمحكمة ، أن الطاعن حصل على بكالوريوس التجارة- شعبة محاسبة- من كلية التجارة بجامعة عين شمس دور مايو سنة 1994 بتقدير "جيد" ثم حصل على شهادة ماجستير العلوم في التجارة الإلكترونية من جامعة ميدلسيكس بلندن سنة 2002، ثم حصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من جامعة ميدلسيكس بلندن سنة 2008، وتقدم بأوراقه إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته الأخيرة بدرجة دكتوراهالفلسفة في نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وعهد المجلس إلى أحد الفاحصين لدراسة أوراق المعادلة فأعد تقريرًا خلص فيه إلى عدم الموافقة على معادلة شهادة الطاعن لأسباب حاصلها عدم ملاءمة الدرجة الجامعية الأولى، وعدم الحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وعدم وجود مقررات تمهيدية للدكتوراه ، وتم عرض هذا التقرير على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد ثم على لجنة المعادلات فأوصت بعدم الموافقة على المعادلة .

واطلعت المحكمة علي تقرير الخبرة التي طلبته محكمة أول درجة ، ووجدت أنه خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن درجة دكتوراه الفلسفة التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا- محل النزاع- تدخل ضمن تخصصات شعب كليات التجارة بالجامعات المصرية وتعادل درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، وقد اطمأنت المحكمة إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخبرة المنوه عنه .

وانتهت ، إلي إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 165 بتاريخ 21/12/2008 برفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا ، بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادته ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.

بأمر القضاء معادلة شهادة دكتوراة في نظم المعلومات من انجلترا بنظيرتها المصرية المحكمة الادارية العليا المجلس الاعلى للجامعات الجامعات المصرية الحكومية

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