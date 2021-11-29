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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد براءته وإلغاء إحالته للمعاش.. تعويض مسئول سابق بالبريد بـ50 ألف جنيه

أرشيفية
أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن الهيئة القومية للبريد ، علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمتضمن ، تعويض مسئول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ ٥٠ ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابته جراء صدور جزاء عقابي له شمل إحالته للمعاش ، وتم تبرئته من المحكمة سابقًا بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة آخري ، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لضرر المسئولة .  

وأكدت المحكمة ، في الذي الطعن رقم 23289 لسنة 65 ق.عُليا ، أن ركن الخطأ تحقق فى جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره فى حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام ٢٠١٧ حتي ٢٠١٨ ، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضى نظير مقابل أتعاب المحاماة ، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة ، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش.

أما الضرر الأدبي فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة إبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد مما يشكل أمتهاناً من شأنه الوظيفى وإهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم ، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة .

وهذه الأضرار بنوعيها تعد نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم تقوم أركان مسؤولية الهيئة الطاعنة عن مسلكها بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه،الأمر الذي يتعين القضاء بتعويض المطعون ضده تعويضاً جابراً لتك الأضرار، وهذا الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ خمسين ألف جنيهاً يعد مناسباً لجبرها .

ورأت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي أعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الأضرار بنوعيها - وفقاً لما استبان للمحكمة  بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضاً مناسبًا عن الأضرار التى وقعت عليه ، وجابراً لها ،مما يتعين معه تأييده فيما قضى به .

وكانت هيئة البريد أصدرت القرار رقم2527لسنة 2017 بمجازاته بإحالة مدير عام إلى المعاش لما نُسب إليه من مخالفات بتقديمه شكاوى كيدية إلى النيابة الإدارية  ضد كبار المسؤولين بالهيئة وثبوت كيدية تلك الشكاوى  وحفظها ، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم 8لسنة 52قضائية، فقضت فيه بجلسة 25/2/2018بقبول الطعن شكلاً،وببطلان القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار ، وأقام المسئول دعوى تعويض وحكمت له المحكمة لتعويضه مبلغ ٥٠ ألف جنيه.

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تعويض مدير عام مبلغ ٥٠ ألف جنيه بعد ثبوت برائته وإلغاء جزاء إحالته للمعاش المحكمة الادارية العليا

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