وكيل تعليم بورسعيد: الأكاديمية العربية للنقل البحري قادرة على عمل طفرة معرفية للطلاب

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، اللقاء التعريفى الثانى بكليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها في فرع بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم عبد البارى مدير فرع الأكاديمية والدكتور محمد حسان عميد كلية النقل البحرى واللوجيستيات والدكتور محمد المصرى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وقيادات التعليم.

وصرح الدكتور وكيل تعليم بورسعيد، أن هذا اللقاء التعريفى الثانى استهدف طلاب المرحلة الثانوية بأنواعه المختلفة بين الرسمى والرسمى للغات والخاص والفنى بغرض نشر الوعى والتعريف بكليات الأكاديمية فرع بورسعيد وما توفره من منح مجانية لهم مما يخلق طفرة معرفية لديهم.

وأوضح مدير مديرية بورسعيد التعليمية خلال كلمته للحضور، أن هذا الصرح العملاق داخل المحافظة يعتبر فخر لنا جميعا، مشيدا بدور الأكاديمية فى إعداد الطلاب من خريجى الشهادات الثانوية بأنواعها بعقد الدورات التدريبية لهم فى كافة مجالاتها وكذلك نشر المعرفة فى المجالات التكنولوجية المتطورة.

وأكد مدير فرع الأكاديمية في بورسعيد، على أن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية تزامنا مع إتجاه الدولة بعمل المشروعات القومية العملاقة بالمحافظة التى تهدف للتنمية المستدامة، مؤكدا أن الأكاديمية تلعب دورا أساسيا من خلال نقل الخبرات المتوفرة لديها للطلاب مما يسهم فى تنمية المحافظة بمختلف المجالات التكنولوجية والبحرية.

وحضر هذا اللقاء علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام ومحمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية والحسينى أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفنى وسوزان بغدادى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والمتميزة وأشرف عبد الباقى مدير إدارة التعليم الثانوى وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

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