مصيلحي: رجال طائرة الأهلي جاهز للمنافسة على كل البطولات

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز تمامًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعد أن تلقى النادي خطابًا من لجنة المسابقات بتواجد الفريق على رأس المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق تواجد ضمن مجموعة تضم فرقًا مميزة، وأن «رجال طائرة الأهلي» جاهزون للمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الفريق خاض فترة إعداد قوية تخللها العديد من المباريات الودية التي وصلت باللاعبين إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين وطموحاتهم المستمرة للفوز بكل الألقاب، لافتًا إلى أن «رجال طائرة الأهلي» على قدر الثقة والمسئولية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأسفر اجتماع لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مباريات قوية لـ«رجال طائرة الأهلي» الذي تواجد على رأس أندية المجموعة الأولى بالدور التمهيدي للبطولة.

وضمت المجموعة الأولى فرق: الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والزهور والإعلاميين وإسكندرية للبترول.

ويخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تبدأ المباريات بداية من يوم 6 ديسمبر القادم وتستمر حتى 7 يناير المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية غدًا الاثنين أمام نظيره فريق سموحة، في إطار الإستعداد لمنافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري.