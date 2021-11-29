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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. توفير عقار الاكتليز المذيب للجلطات بجنوب الصعيد

مستشفي أسوان الجامعي
مستشفي أسوان الجامعي

أكد الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، نجحت فى توفير عقار "الالكتليز" المذيب للجلطات وذلك لأول مرة بجنوب الصعيد.

وتابع عميد طب أسوان، فى بيان صحفى، أن وحدة السكتة الدماغية بقسم الأمراض العصبية بكلية الطب جامعة أسوان تمكنت من إنقاذ حياة عدد من المرضى فى غضون أيام قليلة حيث دخلت الحالات تعاني من أعراض جلطة بالمخ في ساعتها الأولى وصلت المستشفى الجامعى.

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وأشار إلى أن أطباء العناية المركزة بقسم الأمراض العصبية أجروا الفحوصات الطبية اللازمة والتي تبين منها جاهزية المرضي لتلقي عقار الالكتليز المذيب للجلطات في الثلاث الساعات الأولي وعلي الفور تم حقن المرضي بهذا العقار المذيب لتختفي أعراض الجلطات وتم تلافي خطورة حدوث شلل تام بالطرفين.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه لأول مرة مستشفيات جامعة اسوان توفر هذا العقار المذيب للجلطات بصعيد مصر رغم ارتفاع سعره الا أنه متاح لكافة المرضي شريطة إن يصل المريض المصاب بالجلطة خلال الساعات الأولي عند حدوث الأعراض علي ان تجري للمريض كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة تجنبا لحدوث أي مضاعفات شديدة.

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعى للأزهر الشريف والجهود المبذولة من بيت الزكاة المصرى بإشراف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .. جاء ذلك على هامش تكليف محافظ أسوان للسكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد دفعة جديدة من المساعدات تضم 6 آلاف كرتونة للسلع الغذائية المهداه من بيت الزكاة والصدقات المصرى ، بالإضافة إلى ألف بطانية مقدمة من نادى روتارى مصر  .

وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الحياة لطبيعتها بمختلف المناطق المتضررة  مع توفير حياة كريمة للأسر والأهالى المقيمية فيها ، مطالباً من الجهات المسئولة عن هذه المساعدات بضرورة التنسيق مع اللجنة المشكلة للإشراف على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول وذلك من أجل توحيد آلية توزيع المساعدات المادية والعينية ومنع الازدواجية أو التكرار فى توزيعها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه فى مختلف المناطق المتضررة .

الدكتور أيمن محمود عثمان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم كلية الطب مستشفيات جامعة أسوان جامعة اسوان

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