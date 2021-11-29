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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

المدرعة سيناء ٢٠٠
المدرعة سيناء ٢٠٠

‏افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية آيدكس  2021  حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة على رأسها الجناح المصري والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

‏ ‏وكان ل "صدى البلد" جولة داخل الجناح المصري في المعرض تحديدا داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي؛ وكانت "درة"  المعروضات داخل الجناح هي المدرعة المصرية ذات الجنزير "سيناء 200" والتي تستخدم كمركبة قتال أو إسعاف أو منصة إطلاق صواريخ أو هاون أو  حرب إلكترونية أو قيادة وسيطرة أو ناقلة ذخيرة.

 

‏من جهته قال اللواء المهندس رفيق رزق عبده؛  رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي ؛ أن المركبة سيناء 200 قادرة على الطفو ويمكن أن تعبر الموانع المائية  وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة الموجودة بها 

وأضاف في تصريحات ل "صدى البلد" أن المدرعة سيناء ٢٠٠ هي ناقلة جند مدرعة  متعددة المهام حيث يبلغ وزنها 14 ويبلغ طولها 6.1 متر وعرضها 3.4 متر وارتفاع المركبة دون تسليح 1.88 متر كما ‏ تستطيع المدرعة أن تحمل سائق وحكمدار وستة افراد بداخلها كما تمتلك المدرعة محرك ديزل وقدره 260 حصان.

‏وأشار رفيق إلى أنها تستطيع أن تعمل لمدة 600 كيلو متر متواصلة وتبلغ سرعتها القصوى على الأراضي الغير ممهدة 45 كيلومتر والأرض الممهدة 65 كيلو متر كما أن المدرعة تمتلك مستوى عالي من الحماية ضد التفجيرات الأرضية كما أنها تمتلك شباك الحماية من مقذوفات الأربي جي.

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