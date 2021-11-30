اقتصاد الإمارات|ائتمان الصادرات توقع بروتوكولا لإطلاق منصة التسوق الإلكتروني

وقع الاتحاد لائتمان الصادرات التابع للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع منصة للتسوق الإلكتروني سريع النمو يركز على العمليات التجارية بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في إطار سعيها لتعزيز العلاقات التجارية ودعم نمو الأعمال في المنطقة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، إنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بتزويد عملاء تريدلنغ بحلول حماية الائتمان التجاري المتنوعة والتي من شأنها أن تحميهم ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد ينتج عنها تعثر المشتري أو تخلفه عن السداد.. كما ستساعد هذه الحلول على دعم نمو العملاء على الصعيد العالمي من خلال توفير معلومات متعمقة حول السوق وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة.

ومن خلال الحلول التجارية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ستقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات سيتم تأمين عملاء تريدلنغ لخصم الفواتير وهي عبارة عن تسهيلات مالية عند استخدام فواتير الشركة غير المدفوعة كضمان للحصول على قرض .. وإلى جانب خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستفيد منتجات حماية الائتمان التجاري المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تستخدم منصة تريدلنغ .. وستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات أيضًا على تسهيل سياسات الخصول على التمويل على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمتطلبات كل عميل من عملاء تريدلنغ.

من ناحية أخرى ستقوم تريدلنغ بتنظيم فعاليات بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتثقيف العملاء وزيادة وعيهم حول مزايا حلول حماية الائتمان التجاري لضمان استمرارية ونمو أعمالهم.

ومن خلال إنشاء نظام بيئي واسع للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال سوقها الإلكتروني ومنصات رقمية مبتكرة أخرى تسهل تريدلنغ عمليات تجارية آمنة ومستقرة وهو ما يتوافق مع سعي الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز التجارة غير النفطية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن في النظام الاقتصادي والتجاري المعقد اليوم لا غنى عن حماية الشركات بحلول التأمين المناسبة .. ومن خلال التعاون مع منصة أعمال رقمية رائدة في المنطقة نعتزم الوصول إلى العديد من الشركات المحلية التي تدعمها من خلال منتجات حماية الائتمان التجاري وشبكة عالمية تضم أكثر من 320 مليون شركة حول العالم.

من جانبه قال ماريوس سيافولا الرئيس التنفيذي لتريدلنغ: تربط تريدلنغ الشركات المحلية بموردين من جميع أنحاء العالم ومن خلال هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات يمكن لعملائهم طرح منتجاتهم في السوق العالمية مع ضمان الحماية والدعم الحكومي مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الإماراتية..معرباً عن سعادته بإتاحة هذه الفرصة للتعاون مع شركة اتحادية والتي سيكون لها تأثير كبير على نمو أعمال عملاء الشركة في جميع أنحاء المنطقة.