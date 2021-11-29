بايدن: عاجلًا أو آجلًا سيكون "أوميكرون" في أمريكا.. ومواجهته ليست بالإغلاق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستحارب متحور أوميكرون الجديد بالعلم والسرعة"، مضيفا أنه "عاجلًا أو آجلًا سيكون أوميكرون في أمريكا..مما يدعونا للقلق ولكن ليس للذعر".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "سنهزم هذا المتحور الجديد ..نحاول التعرف عليه وسنشارك كل جديد مع الشعب الأمريكي بصراحة وسرعة".

وأوضح أنه اتخذ خطوات سريعة للحد من السفر من جنوب أفريقيا، مضيفا أن "هذا المتحور الجديد أو هذا الخطر الجديد علينا أن نواجهه كما واجهنا المتحورات السابقة".

وتابع بايدن: "هذا المتحور مثير للقلق وليس مثيرا للاضطراب.. سنحاربه بالعلم والسرعة وسنتعامل معه بالسرعة وليس الفوضى".

وأكد أن "مواجهة أوميكرون ليست بالإغلاق ولكن بالمزيد من تلقي اللقاحات.. وحاليا لا أتوقع الحاجة إلى قيود سفر جديدة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتوفر على "أفضل اللقاحات في العالم وأفضل الأدوية وأفضل العلماء.. ونتعلم أكثر يوما بعد يوم".

كما دعا بايدن الأمريكيين إلى ضرورة تلقي اللقاحات المعززة لمواجهة متحور أوميكرون الجديد قائلا: "إذا كانت أعماركم فوق 18 عاما فاذهبوا اليوم لتلقي الجرعات المعززة، فهي ضرورية، لا تترددوا، لقد حان الوقت لفعل ذلك".

وقال بايدن: "تمنح قيود السفر مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتحور".

في السياق ذاته، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أسرع انتشارا وأقوى تأثيرا ومقاومة للقاحات من الفيروس الأصلي.

وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي من جنيف، اليوم الاثنين، أن المعلومات بشأن قدرة المتحور على مقاومة اللقاحات "غير معروفة".

وقال إن الخبراء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة وفي غيرها، يحاولون حاليا الإجابة عن هذه الأسئلة، وحذر من أن "المتحور الجديد يظهر أن بعض المكاسب التي تحققت في الماضي قد تختفي".

وأضاف أن ظهور "أوميكرون" يؤكد كيف أن وضع العالم لا يزال محفوفا بالمخاطر الشديدة، مشيدا بإبلاغ بتسوانا وجنوب إفريقيا السريع عن المتحور الجديد، مضيفا: "لا يجب أن نعاقبهما على ذلك"، في إشارة إلى قرارات عدد من الدول بتعليق رحلات الطيران معهما.