"أرامكو": السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم

توقع رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، أن ينتج حقل الجافورة قرابة ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: "سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري".

وأضاف الناصر أن تطوير حقل الجافورة سيغني المملكة عن حرق نصف مليون برميل يوميا في توليد الكهرباء.

ودشنت وزارة الطاقة السعودية اليوم أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، بحضور وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

وأرست أرامكو عقوداً لتطوير حقل الجافورة على شلمبرجيه وهاليبرتون.

يشار إلى أن حوض الجافورة يمتد على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن يحوي حقل الجافورة، وهو من الأكبر في العالم، على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتتوقع أرامكو بدء الإنتاج في 2024.

وانطلق في الظهران حفل بدء أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي التابع لأرامكو السعودية والذي يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة، وتهدف أعمال التطوير في هذا الحقل لتوسيع المحفظة المتكاملة لأعمال الغاز في أرامكو السعودية.