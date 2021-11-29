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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخصيب 90%.. معلومات استخباراتية إسرائيلية تؤكد امتلاك إيران لسلاح نووي خلال عامين

صدى البلد

تبادلت إسرائيل، معلومات استخباراتية على مدار الأسبوعين الماضيين مع الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين، ما يشير إلى أن إيران تتخذ خطوات فنية للتحضير لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 90٪ وهو المستوى المطلوب لتصنيع سلاح نووي، حسبما قال مصدران أمريكيان مطلعان.

 

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، فأن التخصيب بنسبة 90٪ من شأنه أن يقرب إيران أكثر من أي وقت مضى من امتلاك سلاح نووي.

 

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية مع استئناف المحادثات النووية في فيينا، مع عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بعد توقف دام خمسة أشهر.

 

ولكن التخصيب وحده لن ينتج السلاح النووي. وتختلف التقديرات حول المدة التي ستستغرقها إيران لإتقان المتطلبات التكنولوجية الإضافية، لكن مصادر المخابرات الأمريكية والإسرائيلية حددت الجدول الزمني من عام إلى عامين.

 

 يجري بالفعل تخصيب اليورانيوم إلى 60٪ ، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه دونالد ترامب ويحاول الرئيس بايدن الآن إنقاذها.

 

ولا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب بنسبة 90٪.

 

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تبادلتها إسرائيل مع إدارة بايدن إلى أن الخطوات التحضيرية الإيرانية ستسمح لإيران بالمضي قدمًا في تخصيب 90٪ في غضون أسابيع إذا اختارت القيام بذلك، وفقًا لأحد المصادر الأمريكية.

 

وقال المصدر إن محللي المخابرات الإسرائيلية يقدرون أن إيران قد تتخذ هذه الخطوة الدراماتيكية قريبا في محاولة لكسب نفوذ في محادثات فيينا.

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وقال المصدر الأمريكي إن إسرائيل شاركت أيضًا تقييمًا استخباراتيًا مفاده أن رغبة إيران في النفوذ في فيينا قد تدفع طهران إلى زيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة عبر وكلاء في اليمن وسوريا والعراق.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارتي الخارجية والدفاع التعليق. لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق حتى وقت النشر.

ويضغط المسؤولون الإسرائيليون على نظرائهم الأمريكيين والأوروبيين لاتخاذ موقف متشدد مع إيران في فيينا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في خطاب ألقاه اليوم الإثنين، إن إسرائيل تبادلت مع حلفائها “معلومات استخباراتية تشير إلى استمرار سباق إيران نحو سلاح نووي بينما تنتهك اتفاقية 2015”.

وفي غضون ذلك، كتب المفاوض النووي الإيراني الجديد، علي باقري كني، في الفاينانشيال تايمز أن الصفقة لن تكون ممكنة إلا إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد “لدفع ثمن” انسحاب ترامب، وضمان عدم تكراره، وجعل الخطوة الأولى بإلغاء جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2015.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تفي بهذه الشروط.

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