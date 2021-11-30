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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. عرض الفرص الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ينظم المكتب التمثيل التجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، ندوة، حول فرص الاستثمار في مصر، وبالأخص الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد كبير من الشركات الماليزية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وقال  الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في تصريحات له، إن الندوة تأتي ضمن قيام التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج بالدور المنوط به في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

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وأشار إلي الندوة تحظى باهتمام بالغ لدى القطاع الخاص الماليزي حيث سيشارك بالندوة عدد كبير من الشركات الماليزية الأعضاء باتحاد المصنعين الماليزي حيث تجاوز عدد الشركات التي سجلت المشاركة في الندوة 70 شركة من أعضاء الاتحاد الذي يضم في عضويته أهم الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي في ماليزيا.


وأوضح أن فعاليات الندوة تتضمن مشاركة السفير رجائي توفيق، سفير مصر في ماليزيا ورئيسي الاتحادين المصري والماليزي ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي فضلاً عن عروض تقديمية من مسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي هيئة الاستثمار عن فرص الاستثمار في مصر بالتركيز على الاستثمار الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


ونوه الواثق بالله بأن المكتب التجاري في ماليزيا يقوم حالياً بدعوة كبريات الشركات الماليزية في القطاعات الاستثمارية المختلفة من خارج عضوية اتحاد المصنعين الماليزي للمشاركة في الندوة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الحدث الهام للترويج للاستثمار في مصر.

وأضاف أنه تم تنسيق هذه الندوة من خلال مجموعة عمل تضمنت المكتب التجاري في ماليزيا وجهاز التمثيل التجاري حيث قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل مقترح المكتب بتحديث إطار التعاون بين الاتحادين المصري والماليزي من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تعكس أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون في مجال المعارض وتنظيم البعثات المتبادلة فضلاً عن مجالات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود لجنة فنية تنفيذية مشتركة بين الاتحادين تختص بمتابعة تفعيل هذا التعاون.

القطاع الصناعى التمثيل التجارى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مال واعمال اخبار مصر الفرص الاستثمارية

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