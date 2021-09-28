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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس التمثيل التجاري: مشاركة مصر في إكسبو دبي 2020 غير مسبوقة..فيديو

احمد مغاوري
احمد مغاوري

قال احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن مصر حريصة علي تقديم مشاركة متميزة في معرض اكسبو دبي 2020 ، مؤكدا ان هذا الحدث يقام كل 5 سنوات .

وأضاف احمد مغاوري خلال تصريحاته علي قناه " اكسترا نيوز " ، ان مصر تشارك هذه المرة بطريقة غير مسبوقة بسبب المعطيات .

 

واضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مصر لديها الكثير من الأمور التي يمكن ان تخاطب بها العالم ، مشيرا الي ان معرض اكسبو دبي 2020  لا يعرض منتجات ولكنه يستعرض إمكانيات الدولة .


وأوضح احمد مغاوري ، ان هناك مدينة بنيت خصيصا لهذا الحدث وهي مدينة اكسبو دبي والتي أقيمت علي مليون متر مربع وتزيد   .

 

التمثيل التجاري: مصر لديها رغبة بتوطين الصناعة البيلاروسية داخل البلاد


عقد  الدكتور احمد مغاوري  رئيس جهاز التمثيل التجاري اجتماعا مع نيكولاى بروسيفيتش نائب وزير خارجية دولة بيلاروس وذلك خلال زيارته الى القاهرة التى انتهت امس.

 

تناول الاجتماع عدد من موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري  ذات الاهتمام  المشترك بين البلدين ، حيث تم الإشارة الى تطلع الجانبان الى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة خاصة بعد تأثرها من جراء ازمه تفشي وباء كورونا العالمي.

 

أوضح بروسيفيتش تطلع بلاده إلى عقد فعاليات الجولة السابعة من اعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة خلال الفترة القادمة والتي تسهم في دفع العلاقات المصرية البيلاروسية المشتركة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري على رغبة الجانب المصري في توطين الصناعة البيلاروسية في مصر ، وذلك في ضوء مقررات الاجتماعات التي جمعت القيادات الرسمية في الدولتين، كما دعا الجانب البيلاروسي لدراسة عدد من المشروعات ذات الأولية وذلك في إطار المشروع القومي الخاص بتطوير  4500 مصنع مع أهمية قيام الشركات البيلاروسية بدراسة الاستثمار المباشر ونقل التكنولوجيا الى مصر وذلك في اطار انتهاج مصر منظومة لتوطين بعض الصناعات ذات الاهمية الاقتصادية والتي يمكن التعاون فيها ومن ثم التصدير لدول اخرى لاسيما في القارة الافريقية.

 

وأكد الجانبان على استمرار العمل المشترك لإزالة كافة العقبات التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين ، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك بشأن المشكلات - التي قد تطرأ - وتؤثر على حجم تجارة البلدين لاسيما وان الحجم الحالي لايرقى لمستوى الطموح المنتظر.

 

في نهاية الاجتماع أوضح مغاورى أهمية العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم منتدى اعمال مصري بيلاروسي مشترك على ان يتم عقده على هامش فعاليات الدورة السابعه من اعمال اللجنه المصرية البيلاروسية المشتركة حال موافقة الجانبين على ذلك.

وباء كورونا العلاقات التعاون الاقتصادى التمثيل التجارى 2020 المشروعات جهاز التمثيل التجاري

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