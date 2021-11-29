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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرضت لحادث سيارة.. أروى جودة تكشف سبب غيابها عن افتتاح مهرجان القاهرة

اروى جودة
اروى جودة

طمأنت الفنانة أروى جودة جمهورها بعد أن انتشرت أخبار حول تعرضها لحادث وغيابها عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43.

وكشفت أروى التفاصيل وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد" :" إنها تعرضت لحادث تصادم بسيارتها خلال طريقها لحفل الافتتاح ، ولم تتعرض لأي إصابات 

 

وأضافت أروى جودة  أن الوقت لم يسعفها لكي تلحق بالافتتاح بعدما جاءوا بسيارة أخرى ولكن المهرجان كان قد بدأ وأغلقت أبوابه "

 

أروى جودة في أحدث ظهور على انستجرام

 

وشاركت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: "التواصل مع الطبيعة يمنحني السلام، فأنا أجد نفسي دائمًا أنظف الشاطئ أثناء المشي، وأشعر حينها كأنني أنظف منزلي، وفي كثير من الأحيان أشعر أن هذا التطهير إمتد ليشمل نفسي الداخلية، لقد منحنا الله الهدايا الأكثر قيمة على الإطلاق، ومع ذلك، مع وتيرة الحياة والتكنولوجيا اليوم، ينتهي بنا المطاف بالتشتت والانفصال عن أغلى الأشياء في الحياة “.

 

وتعد أخر أعمال أروى جودة مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

 

وكشفت الفنانة أروى جودة خلال لقائها مع عدسة صدى البلد كواليس عن اللعبة التي تحبها في طفولتها، والشخصية الكرتونية التي تفضلها، وتحدثت عما ستفعله إذا أصبحت خالدة وغير مرئية، وأيضا عن الأكل وحبها لها.

وكانت قد تعرضت الفنانة أروى جودة للانتقاد من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا بعد إطلالتها  بـ مهرجان الجونة السينمائي.

 

حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهرت ساق أروى جودة وبها "سليوليت"، دهون تحت الجلد، وهو الأمر الذي علق عليه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ردت الفنانة اروى جودة على تلك الانتقادات من خلال صدى البلد وقالت":  أنا اعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أرى نفسي أحلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هي شخصيتنا.

 

وتابعت": لم يهزني ما حدث واذا قيل لي هذا الكلام من سنتين كنت كسرت".

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