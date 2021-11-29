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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين لـ شيرين رضا: مبروك التكريم.. بحبك من كل قلبى

إلهام شاهين بصحبة
إلهام شاهين بصحبة شيرين رضا

هنأت الفنانة إلهام شاهين الفنانة شيرين رضا علي تكريمها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت إلهام شاهين صورة بصحبة شيرين رضا، وعلقت عليها كاتبة: “مبروووووووووووك التكريم حبيبتى و صديقتى الفنانه الرائعه و الإنسانه الأروع شيرين رضا .. بحبك من كل قلبى”.

 

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وفي سياق آخر، كانت شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والذي انتهت فعالياته منذ قليل


وعلقت" شيرين" على الفيديو موجهة رسالة إلى والدها، قائلة: "الله يرحمك يا محمود رضا".


يذكر أن الراحل محمود رضا كان حاضرا في الحفل من خلال أغنية "الأقصر بلدنا" التي أبدعها، خلال أحداث فيلم "غرام في الكرنك"


وأقيم حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

 

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