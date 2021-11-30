صدمة.. موديرنا تكشف مفاجأة بشأن فعالية اللقاحات أمام متحور أوميكرون

رجَّح الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية، ستيفان بانس، اليوم الثلاثاء، انخفاض فعَّالية اللقاحات، ضد متحور كورونا الجديد- أوميكرون.

وأكدت مقاطعة كيبيك الكندية، تسجيل حالة إصابة ثالثة بمتحور أوميكرون؛ بعد يوم من إعلان حكومة مقاطعة أونتاريو، عن حالتين مؤكدتين في أوتاوا.

وظهر المتحور، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كوفيد-19، أدى إلى تطبيق العديد من البلدان- بما في ذلك كندا- قيود حظر السفر على دول جنوب إفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي، قال مدير الصحة العامة في كيبيك، الدكتور هوراسيو أرودا، إن الاختبارات كشفت عن الحالة لامرأة عادت مؤخرا من نيجيريا.

وقال وزير الصحة الإقليمي كريستيان دوبي إنه طُلب من حوالي 115 مسافرا من دول جنوب إفريقيا إجراء اختبار كوفيد-19 جديد وعزلهم.

ويأتي ذلك بعد أن تم تأكيد حالتين من المتحور الجديد، في أوتاوا ، لدى أفراد سافرا مؤخرا أيضا من نيجيريا. وتم العثور على تلك الحالات التي عادت إلى البلاد عبر مطار مونتريال.