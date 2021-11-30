أمن القليوبية تشن حملة مداهمات على أوكار المخدرات والأسلحة بطوخ

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية، لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين ، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (2) قطعة سلاح أبيض ، ضبط (22) قضية اتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة (23) متهم "العدد 11 منهم معلومات جنائية" ، تنفيذ (5291) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.