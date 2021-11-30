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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب .. موعد مباراة مصر ولبنان والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بمواجهة لبنان، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

 

موعد مباراة مصر ولبنان والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مصر ولبنان في تمام الثالثة عصرا، على ستاد الثمامة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف، و beIN Sports HD 2.

 

منتخب مصر ضد لبنان:

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على منتخب لبنان في مباراة الغد، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

 

وتوج منتخب مصر ببطولة كأس العرب مرة واحدة في تاريخه “عام 1992”، بينما لم يسبق منتخب لبنان الفوز  باللقب.

 

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية في كأس العرب، تضم الجزائر والسودان ولبنان.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت مصر ولبنان كانت في 2012 “ مواجهة ودية” وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

وفاجىء كيروش الجميع باستبعاد العديد من الأسماء من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب مثل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد .

 

كما استبعد لاعبي بيراميدز والمصري من قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العرب ، نظرا لانشغال الفريقين بخوض الدور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية ،بالإضافة إلى غياب جميع  المحترفين “باستثناء أحمد حجازي” كون أن البطولة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للعبة “ فيفا ” .

 

واستدعى كيروش أحمد رفعت الجناح الهجومى لفيوتشر بعد تألقه اللافت مع فريقه بجانب ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى واستمرار ضم أحمد ياسين مدافع البنك الشاب .

 

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود .

 

 خط الوسط :  حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشينو  وعمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي.

 

خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

 

 

لبنان كأس العرب مصر ولبنان كيروش مصر

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