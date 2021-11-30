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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشارك في جلسة لجنة المشروعات بمجلس النواب

صدى البلد

شارك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في جلسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والتي عقدت أمس الاثنين برئاسة النائب محمد مرعى، وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والنائب محمد  جمال الجارحى وكيل أول اللجنة، والسادة النواب أعضاء اللجنة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وعدد من قيادات جهاز المشروعات، لمناقشة معوقات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتذليل العقبات أمام تطبيق القانون.

تناولت الجلسة مناقشة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مناقشة سبل دعم تنمية كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآليات التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات حتي تري النور وتُدر دخلاً عليهم وعلى أسرهم.

وفي مطلع كلمته نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرئيس ووكيل وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وتقديره الكامل لدور اللجنة في دعم وتنمية المشروعات والتيسير علي المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات، لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة.

واستعرض نائب المحافظ، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتاً إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القانون وتذليل المعوقات برئاسة نائب المحافظ، ولجنة بكل مركز ومدينة برئاسة رئيس المركز وعضوية ممثلين عن جهاز المشروعات، وشركات المرافق، لتذليل المعوقات وسرعة استصدار التراخيص اللازمة من جهاز المشروعات.

ولفت "عماد" إلي التنسيق الكامل بين المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفيق أوضاع المحال التجارية والورش الصناعية، ومكامير الفحم، ومشروعات المناحل، وكذا المناشر الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية لعمل مجمع صناعى لها بمنطقة السنجأ بمركز أبشواى، فضلاً عن طرح عدد من المناطق بمدينة الفيوم لإقامة وحدات طعام متنقلة.

وأشار إلي المجمعات الصناعية الجارى إنشائها بالمحافظة، والتى تتضمن مجمع صناعى لصناعة السجاد بقرية دسيا، ومجمع صناعى آخر بقرية هوارة المقطع من خلال مبادرة "شغلك فى قريتك" بالإضافة إلي المجمع الصناعى بمدينة الفيوم الجديدة والذى تم الانتهاء من تنفيذه وجارى التجهيز لطرحه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات، هذا بخلاف المجمعات الصناعية المخطط تنفيذها بالقرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق بإجمالي ٢٠ مجمعاً.

وكشف نائب المحافظ، أن المحافظة بصدد إطلاق موقع إليكترونى خاص بمحافظة الفيوم لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، فضلاً عن الترويج لمزايا القانون 152 لسنة 2020، وحث أصحاب الأنشطة المختلفة على توفيق أوضاعهم، والتنسيق بين الوحدات المحلية وجهاز المشروعات، لسرعة الانتهاء من توفيق الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمى.

 

 

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نائب محافظ الفيوم جلسة لجنه المشروعات مجلس النواب

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