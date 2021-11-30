ضبط 170 ألف دولار مهربة مع راكب في مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 170 ألف دولار داخل أحذية بداخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى "روما"، اشتبه هاني ابو طالب رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، في أحد الركاب.

وقامت أمانى عبدالله مأمورة الجمرك بتفتيش حقائبه حيث عثرت بداخلها علي عدد من الأحذية وبتفتيشها عثر بداخلها على 170 ألف دولار.

وعلى الفور تم تسليمه 10 آلاف دولار، والتحفظ على الباقى وفقًا لقانون الجمارك، وقرر أحمد على مدير الجمارك، تحرير محضر ضبط جمركي ضده.

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