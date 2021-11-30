أشرف عطية: توجيهات الرئيس السيسى ستحدث نقلة نوعية وحضارية لقرى أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم قرى مركز أسوان للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " خلال زيارته الأخيرة للمحافظة ستعمل على إحداث نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة داخل 8 قرى ، وهو الذى يحتاج إلى جهود للبدء الفوري في المشروعات التي تتواكب مع أمال وتطلعات المواطنين فيما يتعلق بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمرافق بشكل عام ، فضلاً عن الإرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية وباقى الخدمات الجماهيرية أيضاً .

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء حيث سنمضى بقوة للإسراع باستكمال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإنارة في الشوارع الرئيسية والداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية وذلك قبل أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية لإستقبال الحجوزات المتوقعة من الأفواج السياحية ، وهو الذى يتوازى مع العمل في باقى المراكز والمدن بنفس مستوى الأداء .

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية ، وبدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد المحافظة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجزة من المسئولين للتعامل الفوري مع مشاكل وهموم المواطنين قبل تفاقمها بعيداً عن اللامبالاة والإهمال والتعقيدات الروتينية وهو الذى يدفع بالمواطن إلى اللجوء للمحافظ شخصياً لحل هذه المشاكل بشكل جذرى .

موجهاً مسئولي المحليات بإظهار العين الحمراء للمخالفين من أصحاب واضعى اليد على أراضى الدولة سواء بتكثيف التوعية أو إجراء معاينات واستطلاع لهذه المخالفات تمهيداً لإدارجها ضمن حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ، وهو الذى يتزامن مع معاينة المتغيرات المكانية على الطبيعة للتأكد من وجود مبانى مخالفة أو تعديات ، علاوة على التدقيق في المعاينات الخاصة بمنظومة التقنين والتي شهدت زيادة في حجم المعاينات بنسبة 58 % ، وبواقع 39 حالة معاينة من إجمالي المتبقى وهو 67 حالة .

وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذي الموافقة على تغيير بعض أسماء القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي لا تليق شكلاً ومضموناً بالجمهورية الجديدة ومنها إطلاق أسم نجع النجاح بدلاً من جيرو ، وحجازة بحرى بدلاً من نجع الناموس التابعين لمركز كوم أمبو .