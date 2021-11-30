جرعات معززة.. قرارات عاجلة لرئيس وزراء بريطانيا بعد ظهور أوميكرون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وحسب موقع "ويلز أونلاين"، قال جونسون في مؤتمر صحفي بداونينج ستريت، إنه سيتم تقديم الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحلول نهاية يناير المقبل.

وأضاف: "حتى لو كنت تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح قبل أكثر من 3 أشهر وكنت مؤهلاً الآن، فالرجاء الحجز حتى تعلن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن دورك قد حان".

وأكد أن حكومة المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان حصول كل شخص مؤهل على تعزيز اللقاحات التعزيز فيما يزيد قليلاً عن شهرين بكافة أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا.

وسجلت إنجلترا، اليوم الثلاثاء، 8 إصابات جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 حالة.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، دخل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بمتحور "أوميكرون" وأسرهم جميعًا في عزلة، مؤكدة أن العمل جار لتحديد أي روابط للسفر إلى جنوب إفريقيا.

وكان معهد الصحة الهولندي، أعرب اليوم الثلاثاء، عن قلقه بعد الإعلان عن رصد حالتين لمتحور "أوميكرون"، كانتا موجودتين، قبل الإعلان عن اكتشاف 13 حالة إصابة بالسلالة الجديدة، يوم الجمعة الماضي، وقبل إنذار جنوب إفريقيا.

وقال بيان للمعهد، إنه تم اكتشاف الحالتين من عينات أخذتها هيئة الصحة في 19 و23 نوفمبر 2021"، حيث أبلغت منظمة الصحة العالمية أن جنوب إفريقيا أعلنت لأول مرة عن المتحور أوميكرون في 24 نوفمبر.

وأكد المعهد أن ذلك الاكتشاف يثير الشك في أن "متحور أوميكرون، كان موجودا بالفعل في هولندا".

وأوضح البيان أنه لم يُعرف بعد، ما إذا كان ثبت إصابة هذين الشخصين بمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا.