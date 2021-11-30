الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الثلاثاء، إنه يتضح من البيانات المتوفرة لدينا أن اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون وستستمر في حماية الملقحين حتى مع انتشار محتمل لـ المتحورالجديد.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي حول الوباء، قالت مديرة الوكالة إيمر كوك: "نعلم أن الفعالية تتناقص بمرور الوقت، وبالتالي تصبح الجرعة الثالثة المعززة أساسية".

وأضافت: "نحن نعلم أن الفيروسات تتحور ولدينا إرشادات سارية تسمح لشركات الأدوية بأن يكون لها مسار سريع لتصنيع لقاحات تتكيف مع متحورات فيروس كورونا، لا نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إليها، ولكن لدينا خطط طوارئ جاهزة. نحن نستعد للأسوأ، حتى لو كنا ما زلنا نأمل في الأفضل".