أوميكرون ينتشر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن حركة السفر الدولي

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إرشادات بشأن حركة السفر الدولية بعد تفشي متحور أوميكرون، وقالت إنه يجب على الدول الاستمرار في تطبيق نهج قائم على المعلومات عند تنفيذ إجراءات السفر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، شددت الصحة العالمية على أنه "يجب على البلدان تطبيق نهج مبني على الأدلة وقائم على المخاطر عند تنفيذ أي تدابير سفر تتعلق بـ متحور أوميكرون بما في ذلك الفحص المحتمل أو الحجر الصحي للركاب الدوليين، لكن الحظر الشامل لا يمنع انتشار المتحور عالميا، كما أنه يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش.

وقالت إن "الإجراءات قد تشمل فحص الركاب قبل السفر أو عند الوصول، واستخدام اختبار فيروس كوروناو الحجر الصحي للمسافرين الدوليين بعد تقييم شامل للمخاطر".

كما أشارت إلى أن "أي تدابير لتخفيف المخاطر المتعلقة بالسفر، يجب أن تكون جزءا من استراتيجية دولية شاملة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلقه من النتائج التي ترتب عليها تفشي متحور أوميكرون، وأن بعض الدول تتخذ إجراءات صارمة تستهدف الحد من تفشي المتحور الجديد.

كما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، دول العالم من المبالغة في رد الفعل واتخاذ إجراءات قاسية تضر بالمكاسب التي تم تحقيقها.

وحث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، على اتخاذ "إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر" بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية للوكالة لعام 2005.

وقال جيبريسوس: "لا تزال لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون على تفشي الوباء، وشدة المرض، وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات".