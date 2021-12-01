سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر في مشروعات تغير المناخ

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر فيما يخص تغير المناخ مع شركائها في جميع أنحاء العالم؛ لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس، مشيرا إلى أن برلين تتعاون مع مصر بالفعل في العديد من المشروعات المتعلقة بالمناخ مثل مجال الطاقات المتجددة وإدارة النفايات الصلبة.



جاء ذلك في كلمته خلال احتفال "منتدى القاهرة لتغير المناخ" بالذكرى العاشرة لتأسيسه، بحضور المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبوسنة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر.



وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة - على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - أن هذا المنتدى بدأ لأول مرة عام 2011، بناء على تعاون السفارة، ووزارة البيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي؛ بهدف أن يصبح منصة لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع العلمي والمجتمع المدني.