أحمد سليمان : حسن شحاته كان المرشح الأول قبل كيروش.. ورحيل جهاز المعلم بسبب العشوائية

أكد أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق ، أن حسن شحاته كان مرشحا بقوة لقيادة المنتخب قبل كيروش ، مشيرا إلي أن المعلم حزن كثيرا بعد ابتعاده عن قيادة المنتخب رغم الاتصالات الرسمية .

وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس مع شادي محمد علي قناة النهار ، أنه في عام ٢٠٠٥ جاءت فكرة التعاقد مع حسن شحاته بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي .

وأضاف أحمد سليمان أن فوز حسن شحاته مع المقاولون علي الاهلي والزمالك رجحوا كفة لقيادة المنتخب .



وتابع احمد سليمان أن اتحاد الكرة اتفق مع حسن شحاته علي قيادة المنتخب لمدة شهرين وبعدها تم الاتفاق علي استمراره.

وقال سليمان إن العشوائية بعد الثورة وراء رحيل جهاز حسن شحاته وبعدها برادلي لم يحقق أي انجازات.