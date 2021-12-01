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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم | صور

حازم امام
حازم امام

شارك حازم إمام عضو مجلس النواب ولاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورًا داخل صالة الجيم عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع "انستجرام" .

 

وظهر حازم إمام داخل صالة الجيم باطلالة رياضية وهو يستعرض لياقتة البدنية،  نالت اعجاب متابعيه.

 

حصل حازم إمام خلال مشواره الكروى علي  العديد من الألقاب، حيث حصد لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

 

ولعب حازم إمام مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

 

وحصد الثعلب الصغير مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودي.

 

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حازم امام يستعرض رشاقته الجيم لاعب كرة قدم عضو مجلس النواب

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