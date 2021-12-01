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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع دخول المواطنين غير الملقحين إلى المنشآت الحكومية

صدى البلد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء تطبيق قرار السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021  بحظر دخول المواطنين  إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة، وذلك إعتباراً من اليوم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

 
وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضي مشدداً  على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيراً إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهوله ويسر .


مشيراً انه قد تم توفير قوافل طبيه بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد. 


وناشد محافظ الجيزة  جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل و التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.

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