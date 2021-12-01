للشعر والبشرة.. خمسة مشاكل جلدية لا يمكنك السيطرة عليها

إن ظهور البثور قبل أن تبدأ دورتك الشهرية كل شهر ليس من قبيل الصدفة.

قال طبيب الأمراض الجلدية: "تمامًا مثل الانتفاخ وتقلبات الحالة المزاجية ، يعتبر ظهور الحبوب أو حب الشباب أمرًا طبيعيًا خلال الدورة الشهرية (أعراض ما قبل الحيض)".

وقالت إن هذا يرجع إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون (الهرمونات الأنثوية) قبل الدورة الشهرية وزيادة نسبية في مستويات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة). "من الطبيعي أن تحصلي على 1-2 هروب قبل 5-7 أيام من الدورة الشهرية التي يجب أن تبدأ في الاستقرار بمجرد بدء النزيف. ولكن إذا كان حب الشباب لديك مستمرًا وكيسيًا ومؤلماً ، فأنت بحاجة إلى استشارة طبيب أمراض جلدية وفقا لindianexpress



قال الدكتور واريش إنه قد يشعرك بالارتياح لمعرفة أن طول الشعر "يتم التحكم فيه تمامًا من خلال طول طور التنامي (نمو) بصيلات شعرك" ، مضيفًا أن المدة التي تستغرقها هذه الفترة يتم تحديدها في الغالب عن طريق الجينات. تتراوح مرحلة التنامي لشعر فروة الرأس ، في المتوسط ​​، من سنتين إلى سبع سنوات. وقالت: "إن الفرد الذي تبلغ طور التنامي خمس سنوات ، سيكون قادرًا على نمو شعر أطول من الشخص الذي تبلغ طور التنامي عامين فقط".

مسام الجلد

تعتبر مسام الجلد مصدر قلق للكثيرين ، لكن هل تعرف ما هي؟ إنها فتحات صغيرة من الزيت أو الغدد الدهنية على الجلد. قال الدكتور واريش: "إنها جزء طبيعي وأساسي من بشرتنا. عادة ما يكون أكثر وضوحا لدى الأفراد ذوي البشرة الدهنية ويزداد حجمها مع تقدمنا ​​في العمر. لا يمكننا ولا نريد التخلص منها تمامًا. لكن نعم ، مع نظام العناية بالبشرة المناسب وبعض العلاجات يمكننا تقليل بروزها ".

تساقط الشعر المعتدل 100 خصلة في اليوم

"إن تساقط الشعر هو جزء طبيعي من دورة نمو الشعر. ينمو الشعر ويموت على أربع مراحل: Anagen (مرحلة النمو) ، Catagen (المرحلة الانتقالية) ، Telogen (مرحلة الراحة) و Exogen (مرحلة تساقط الشعر). وأوضحت أنه بمجرد اكتمال دورة الشعر ، سوف تتساقط ، لذلك من الطبيعي أن تفقد 100-150 خصلة شعر يوميًا ".



لون البشرة الطبيعي

في حين أن كريمات الإنصاف ومنتجات التفتيح كانت شائعة منذ بضع سنوات ، فقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. يولد كل شخص بلون بشرة فريد وعليه أن يسعى للعناية به بأفضل طريقة ممكنة. هناك فرق بين درجة لون البشرة والتبييض ، فالهدف الأول هو التبييض وليس الأخير. واختتمت حديثها قائلة: "كل لون بشرة فريد وغريب ، فخور به".