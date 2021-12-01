غدًا.. إعلان نتيجة مسابقة الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال 2020

قالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، إنه تقرر إعلان نتيجة المسابقة عن الأعمال المنشورة خلال 2020 ، غدًا الخميس.

وأوضحت "النجار " أنه سيسبق إعلان النتيجة عقد اجتماع مع الأساتذة المحكمين أعضاء لجان تحكيم المسابقة، ويليه مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة.



وشددت عضو المجلس على أن أختيار المحكمين جاء من بين كبار الكتاب والزملاء المشهود لهم بالخبرة والمهنية ومراعاة الحيادية والنزاهة فى أختيار الفائزين.

وأكدت أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع على الفائزين وتكريم الزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، موضحة أن الحفل ستقام فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس.



يذكر أنه تنافس هذا العام 395 زميل وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020 فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.