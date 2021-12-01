محافظ أسوان يتابع جهود إعادة إنشاء وترميم المنازل المتضررة من تداعيات السيول

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهودها المختلفة فى إطار الملحمة الوطنية لتخفيف المعاناة عن الأسر التى تضررت من تداعيات السيول التي تعرضت لها بعض القرى والمناطق السكنية.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء منازل المتضررين داخل 14 قرية ومنطقة سكنية سواء التى تعرضت للإنهيار الكلى ، بجانب تنفيذ أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية ، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تسابق الزمن لإستكمال جهودها لإعادة تأهيل منازل متضررى السيول ضمن خطة التعمير والبناء التي يتم إنتهاجها خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل الجمعيات والأحزاب السياسية توزيع المساعدات الغذائية والعينية من أثاثات ومفروشات وأجهزة منزلية ليعكس ذلك تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الرعاية الكاملة لهذه الأسر على أكمل وجه .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بمختلف الجهات والمصالح بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضمن جهود تنفيذ الخطة القومية لمحافحة الإدمان على مستوى الجهات الحكومية بالمحافظة والتي سيبدأ العمل بها إعتباراً من 16 ديسمبر الحالي طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

وشدد المحافظ على مسئولي المرور بتكثيف التواجد الأمني بالكمائن المختلفة على الطرق السريعة والداخلية لتنفيذ إجراءات التحليل العشوائى للسائقين للكشف عن مدى تعاطيهم للمخدرات من عدمه بهدف الحفاظ على سلامة الركاب المترددين على السيارات أو المركبات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي أضرار ، بجانب تشديد الرقابة المرورية على التوك توك.

وفى نفس السياق أوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة لجميع الموظفين ، ويكون التحليل في هذه الحالة إستدلالياً من خلال الحصول على عينة التحليل البولى من الموظف وإجراء التحليل في حضوره ، ويلتزم الموظف بأن يذكر للجنة كافة العقاقير التي يتعاطها للعلاج مؤيده بمستندات طبية ( روشتات وتقارير معتمدة من التأمين الصحى ).

محافظ أسوان يتابع جهود إعادة إنشاء وترميم المنازل المتضررة من تداعيات السيول

محافظ أسوان يتابع جهود إعادة إنشاء وترميم المنازل المتضررة من تداعيات السيول