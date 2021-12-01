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رئيس التحرير
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بالفيديو.. خبيرة تغذية: شرب المياه لا يجب أن يكون دفعة واحدة

الدكتورة ريهام العراقي،
الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية

قالت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، إن الإمساك قد يحدث بسبب تناول الألياف بصورة كبيرة دون شرب مياه، خاصة وأن الألياف تمتص المياه، مشيرة إلى أن شرب المياه ضروري لأنها تسهل عملية الهضم، وامتصاص الأكل وعملية الإخراج.

وتابعت "العراقي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن شرب المياه لا يجب أن يكون دفعة واحدة، لأن هذا لن يؤدي إلى استفادة الجسم من المياه بالصورة المطلوبة، معقبة: "الجسم هياخد احتياجاته من المياه، وباقي المياه سيذهب إلى الحمام".

وشددت على ضرورة شرب المياه بالتدريج، من خلال تناول كوب مياه كل فترة، معقبة: "أشرب كوب مياه في المرة الواحدة، وليس لتر مياه مثلما يفعل البعض".

 المعدل الطبيعي لشرب المياه 
 

قالت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، إن المعدل الطبيعي لشرب المياه يتراوح ما بين 2 لـ3 لتر مياه، مشيرة إلى أن كل كيلو في الجسم في حاجة إلى 40 ملي من المياه يوميًا، معقبة: "لو وزني 60 كيلو، أشرب 2.5 لتر مياه".

وتابعت "العراقي"،  أن تناول المياه في نصف الأكل لا يسبب الكرش مثلما يعتقد البعض، ولكن على العكس تمامًا تساعد على تناول الطعام بكمية أقل، وهذا الأمر مهم عند الرغبة في خفض الوزن.

وأضافت أن هناك إمكانية لعلاج الإمساك من خلال شرب المياه بكثرة، وتناول الألياف الموجودة في البقوليات والخضار والفاكهة، موضحة أن من يعاني من حساسية بروتين القمح أو اللبن، فعليه أن يقلل من هذه الأشياء، لأنها قد تسبب الإمساك.

 

قالت الدكتورة ريهام العراقي، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول اللحوم الحمراء بصورة كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، مشددة على ضرورة تناول الخضروات بكثرة، وعدم "تسبيك" الطعام، وتناول الفاكهة مرتين يومياً، معقبة: "مفيش فاكهة ممنوعة، والفكرة أنا باكل الفاكهة بكمية قد أيه؟".

وتابعت "العراقي"، ، أن التين يعالج سرطان الثدي، وليس مضرًا على الإطلاق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي طعام طبيعي مضر على الإطلاق، ولكن المشكلة تتمثل في تناول كم كبير من الطعام، وهذا قد يؤدي إلى مشكلة في زيادة الوزن، وخلافه.

 

 يقلل الشعور بالجوع

وأشارت إلى أن مكمل "بيستا" عبارة عن ألياف تساعد على علاج الإمساك، ويحتوي على 3 أنوع من الألياف مثل الردة والشوفان وقشور السيليم، مشيرة إلى أن هذه الألياف تعمل على تقليل الكوليسترول، وتساعد على خفض الوزن من خلال التحكم في الشهية، خاصة وأن الألياف تشغل حيزا كبيرا من المعدة، وهذا يقلل الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى خفض الوزن بالتدريج مع مرور الوقت.

 

الخضروات صدى البلد الأربعاء خبيرة تغذية التغذية العلاجية

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