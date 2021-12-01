النشرة الدينية| هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. وحكم العقد على نفس الزوجة حال تغييرها لاسمها

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تهم المسلم في حياته وشئون دينه، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أذنب وتاب ثم صلى العصر فهل عليه صلاة توبة؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن.. الإفتاء: ليست بدعة ..فيديو

حكم الأم التي تفرق بين أبنائها.. الإفتاء تحذر من تلك العاقبة

هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. أسرار عظيمة من الإفتاء عنه

هل يجوز للمرأة الصلاة بدون لبس جوارب؟.. الإفتاء تجيب ..فيديو

كيف نبرهن على حب الله تبارك وتعالى؟.. رمضان عبد المعز يجيب| فيديو

حكم التعامل مع البنوك.. فيديو

ما حكم العقد على نفس الزوجة حال تغييرها اسمها؟.. علي جمعة يجيب

يحرم عليا ديني لن أفعل.. هل تستوجب كفارة؟.. رد مفاجئ من الإفتاء