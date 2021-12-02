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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الخلاصة.. أحدث تصريحات رشوان توفيق حول أزمة ابنته وحفيده‎‎

أزمة رشوان توفيق
أزمة رشوان توفيق

كشف الفنان رشوان توفيق عن آخر مستجدات قضية الحجر من ابنته آيه رشوان التوفيق ، مؤكدا عدم التوصل إلى حل حتى الآن. 

علق الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، على أزمة الفنان رشوان توفيق، قائلا: "الحكاية مؤسفة ومأساة أن تلجأ الابنة للقضاء لمقاضاة والدها، وهي الأزمة التي أثرت على الفنان رشوان توفيق".

وأضاف "مهران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه"، متابعا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية ذلك وقامت برفع دعوى رفض وبطلان وإعادة القسمة"، مؤكدا: "ليس من حقها رفع الدعوى".

وأوضح الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق،: "سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله عز وجل.. والفنان اتبع أية في القرآن الكريم تقول تلك حدود الله فلا تقربوها.. وهنا رضا الله عز وجل مقدم على رضى الأبناء".

وأكد الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، : "الواقعة مؤسفة وتجعل القلب ينفطر، خاصة وأن الفنان يسعى إلى رضى الله عز وجل وتوزيع أمواله بما يرضى الله.. وأنا انفطر قلبى عليه"، متابعا: "القصة مؤسفة تفطر القلب على فنان دائما ما كان يسعى إلى نشر قيم المحبة والتسامح والفضيلة بين أبنائه".

والدي عادل ماديا.. ابنة رشوان توفيق: المال مال أبويا ..فيديو

هبة رشوان توفيق

وكانت قد قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن الأخبار المتداولة عن تصالح شقيقتها مع والدها في قضية الحجر المثارة منذ أيام غير صحيحة تماما. 

وكانت قد أكدت هبة رشوان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن والدها عرض مبادرة الصلح أمام وسائل الإعلام من منطلق عاطفة الأبوة لكن الطرف الآخر لم يرد أو يتواصل معهم من أجل إتمامها.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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