ماجد المنشاوي يوضح أهمية وأهداف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني.. فيديو

قال ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني، إن المجلس أُنشئ سنة 2003، مؤكدا أن أول محطة تسييل غاز في مصر تم عملها باستثمارات إسبانية، وفي ذلك الوقت كان الاستثمار الأجنبي قليلا.

واضاف ماجد المنشاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى” المصرية، إن زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر تعكس أهمية التعاون بين الدولتين، وهذا أعطي زخما كبيرا للعلاقات المصرية الإسبانية.



واوضح ماجد المنشاوي ، أنه تم تعطيل مجلس الأعمال المصري الإسباني عام 2011 بسبب الأحداث الذي حدثت في ذلك العام.