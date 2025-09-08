قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني
سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي
دعاء قبل النوم قصير يمحو عنك ذنوبك.. احفظه ولا تنس قوله
حبس 4 أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بقصر النيل
لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه .. تفاصيل
أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج
الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالقاهرة الجديدة

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات
آية الجارحي

نفذ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملات موسعة شملت مختلف التجمعات والمناطق، أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

الحملات نُفذت؛ بناءً على تعليمات المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة بضرورة التصدي الحاسم لجميع أشكال المخالفات والتعديات، وجاءت كالتالي:

- في التجمع الأول، وتحت إشراف المهندس سيد حسن نائب رئيس الجهاز، تم تنفيذ عدة قرارات إزالة شملت:

 • إزالة شدات خشبية وزيادات بغرف سطح بعدد من الفيلات، من بينها الفيلا رقم 7 بحي 12/11.

 • إزالة زيادة حوائط بغرف سطح بالقطعة 110 شرق الأكاديمية 2.

 • غلق وتشميع وقطع مرافق عن فيلات مخالفة بالقطعة 15 ز مجاورة 16 بجمعية الياسمين، والتحفظ على المضبوطات.

 • إزالة سور شجري مخالف أمام مدرسة الأندلس بأرض جمعية وزارة المالية.

 • إزالة شدة خشبية وزيادة عن النسبة البنائية بمول تجاري بالمرحلة الثالثة بجمعية النخيل.

- في التجمع الخامس، وتحت إشراف الدكتورة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز، تم:

 • تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات كهرباء بعدد من المولات (مول 5، 6، 13 – خدمات 2 الدفاع الوطني).

 • إزالة زيادة حوائط بغرف سطح للقطعة 293 بالدفاع الوطني.

 • إزالة أعمال زيادة بغرف سطح للقطعة 16 المنطقة الرابعة باللوتس.

- في التجمع الثالث، وتحت إشراف المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، تم:

 • إزالة مخالفات إنشاء وزيادات بغرف السطح لعدد من القطع بمناطق الأندلس (166، 382، 144، 239).

 • إزالة تعديات بالقطعة 232 أندلس 2/1 تضمنت زيادة مبانٍ بالبدروم وإنشاء تندة مخالفة.

-  في منطقة الامتداد، وتحت إشراف المهندس أحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للامتداد، وبمشاركة الإدارات المختصة وشرطة التعمير، تم:

• تنفيذ حملات على المحلات المخالفة التي تعمل دون ترخيص بمناطق مدينتي والنوادي، حيث جرى رفع الإشغالات وفتح الممرات، بالإضافة إلى سحب عدد من العدادات والتحفظ عليها.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بشكل يومي على مستوى المدينة؛ للتصدي الفوري لأي محاولات للبناء أو الاستغلال المخالف.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة، وأن الجهاز يعمل بكل قوة للحفاظ على الطابع العمراني والحضاري المميز للمدينة.

التجمع الأول جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المخالفات والتعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

رنا رئيس

أول ظهور للفنانة رنا رئيس في المستشفى بعد السيطرة على النزيف

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

أرشيفية

حبس سائقى ميكروباص تعدوا على شخص بسبب أولوية المرور في المقطم

المتهمة

فيديوهات خادشة .. تفاصيل القبض على البلوجر بسكوتة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد