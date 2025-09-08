حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالقاهرة الجديدة

نفذ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملات موسعة شملت مختلف التجمعات والمناطق، أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

الحملات نُفذت؛ بناءً على تعليمات المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة بضرورة التصدي الحاسم لجميع أشكال المخالفات والتعديات، وجاءت كالتالي:

- في التجمع الأول، وتحت إشراف المهندس سيد حسن نائب رئيس الجهاز، تم تنفيذ عدة قرارات إزالة شملت:

• إزالة شدات خشبية وزيادات بغرف سطح بعدد من الفيلات، من بينها الفيلا رقم 7 بحي 12/11.

• إزالة زيادة حوائط بغرف سطح بالقطعة 110 شرق الأكاديمية 2.

• غلق وتشميع وقطع مرافق عن فيلات مخالفة بالقطعة 15 ز مجاورة 16 بجمعية الياسمين، والتحفظ على المضبوطات.

• إزالة سور شجري مخالف أمام مدرسة الأندلس بأرض جمعية وزارة المالية.

• إزالة شدة خشبية وزيادة عن النسبة البنائية بمول تجاري بالمرحلة الثالثة بجمعية النخيل.

- في التجمع الخامس، وتحت إشراف الدكتورة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز، تم:

• تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات كهرباء بعدد من المولات (مول 5، 6، 13 – خدمات 2 الدفاع الوطني).

• إزالة زيادة حوائط بغرف سطح للقطعة 293 بالدفاع الوطني.

• إزالة أعمال زيادة بغرف سطح للقطعة 16 المنطقة الرابعة باللوتس.

- في التجمع الثالث، وتحت إشراف المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، تم:

• إزالة مخالفات إنشاء وزيادات بغرف السطح لعدد من القطع بمناطق الأندلس (166، 382، 144، 239).

• إزالة تعديات بالقطعة 232 أندلس 2/1 تضمنت زيادة مبانٍ بالبدروم وإنشاء تندة مخالفة.

- في منطقة الامتداد، وتحت إشراف المهندس أحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للامتداد، وبمشاركة الإدارات المختصة وشرطة التعمير، تم:

• تنفيذ حملات على المحلات المخالفة التي تعمل دون ترخيص بمناطق مدينتي والنوادي، حيث جرى رفع الإشغالات وفتح الممرات، بالإضافة إلى سحب عدد من العدادات والتحفظ عليها.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بشكل يومي على مستوى المدينة؛ للتصدي الفوري لأي محاولات للبناء أو الاستغلال المخالف.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة، وأن الجهاز يعمل بكل قوة للحفاظ على الطابع العمراني والحضاري المميز للمدينة.