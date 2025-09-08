نقيب الأطباء: أكثر من 70 ألف طبيب مصري يعملون في السعودية والخليج وأوروبا وأمريكا

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنّ هجرة الأطباء ظاهرة خطيرة، فمصر لديها نحو 230 ألف طبيب مسجلين في النقابة، ووفقا لآخر تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر بها ما معدله 8.4 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، أي نحو 95 ألف طبيب في مصر.

مبادرة "عودة الخبرات" تعالج أسباب هجرة الأطباء

أضاف عبد الحي، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أكثر من نصف أطبائنا موجودون في الخارج، فهناك من 60 ألف إلى 70 ألف في السعودية، و10 آلاف تقريبا في بقية دول الخليج، ونحو 20 ألف طبيب مصري في أمريكا وأوروبا".

وتابع نقيب الأطباء: "نتحدث عن ظاهرة تنذر بخطر، ويجب أن ننتبه ونتعامل معها بجدية".

وحول مبادرة "عودة الخبرات" التي تهدف إلى استرجاع الأطباء المصريين الذين سافروا إلى الخارج، قال: "المبادرة لن تعتمد على الكلام الإنشائي، ولكن هناك أسباب لهجرة الأطباء وعوامل طرد في الخارج وعوامل جذب في الخارج، ونقلل عوامل الطرد ونحاول أن نقترب من عوامل الجذب في الخارج".