إبراهيم سعيد ردا على إمكانية رقابة صلاح: أنا لاعب سريع

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أنه يستطيع رقابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد صلاح لاعب سريع للغاية ولذلك لابد أن أشاهده كثيرًا وأكون مستعد جيدًا له ".

وأضاف:" أنا لاعب سريع وأستطيع أن اراقب محمد صلاح ".

في سياق أخر ،نجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لفوز هام على إيفرتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "جوديسون بارك".

ونجح ليفربول في ترجمة تفوقه المبكر بهدف في الدقيقة 10 بعد اختراق من الجهة اليسرى عن طريق روبيرتسون ليمرر إلى هندرسون القادم من الخلف على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه إلى الشباك.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 بتسجيل هدف ماركة مسجلة بعد اختراق الدفاع والانفراد بالمرور بسرعته من الدفاع ليسدد بيسراه إلى الشباك.

وانتفض أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق بعد تمريرة من ريتشارلسون إلى جراي في عمق دفاع ليفربول ليسجل من انفراد تام في الدقيقة 38.

وفي ظل محاولات إيفرتون لتسجيل هدف التعادل، استغل محمد صلاح خطأ دفاعي لينطلق من وسط الملعب وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 65.

وقتل جوتا المباراة في الدقيقة 79 بعد تمريرة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي قذيفة بيسراه إلى الشباك ليؤكد فوز فريقه.